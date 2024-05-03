- Asayiş

Feci kaza! Kontrolden çıkan araç menfeze düştü

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Kırıkkale'de feci bir kaza meydana geldi. Sulakyurt ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Kontrolden çıkan araç menfeze düştü mask
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Muharrem G. (70) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki menfeze düştü. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Kemal Yavaş'ın (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Muharrem G. ile otomobilde bulunan Fevzi A. (68) ve Ferhami B. (80) sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Otomobil, sağlık

03 May 2024 - 16:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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