Gurbetçilere, çalışma hayatında dijital kolaylık

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını müşavirlik ve ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, UID Genel Başkanı Kenan Aslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve çok sayıda gurbetçi vatandaş yer aldı. Bakan Işıkhan, dünyanın 25 ülkesinden Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yurt dışında yaşayan vatandaşların, sosyal, kültürel ve ekonomik durumları üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yaşayan vatandaşlara büyük önem atfettiğini belirtti. Işıkhan, "Bu itibarla Türkiye, yurttaşlarımız ve kardeş topluluklarımızla irtibat ve ilişkilerini, son 21 yılda, Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun ve samimi bir noktaya taşımıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimizin küresel yönetim vizyonu sayesinde sadece ülkemizin geleceği ile değil, aynı zamanda 7 kıtada yaşayan vatandaşlarımızın geleceği ile de yakından ilgilenilmiştir. Özellikle Türk diasporasının son 21 yılda çok daha güçlendiği ve öz güven kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Hiç kuşkusuz bu sağlam bağları geliştirmemizdeki en büyük etken, yurt dışındaki her bir kardeşimizin ve akraba topluluklarımızın sorunlarıyla, ihtiyaçlarıyla bire bir ilgilenmemiz olmuştur" diye konuştu.

'2023'TE 307 BİN VATANDAŞIMIZA HİZMET VERİLMİŞTİR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunduğu hizmetlere değinen Işıkhan, "Özellikle çalışma hayatı bağlamında çok önemli adımlar atılmıştır. Halihazırda, 29 ülkede 57 yurt dışı birimimizle, çalışma, istihdam, sosyal güvenlik, ailevi ve sosyal konular başta olmak üzere, ayrımcılık, aile birleşimi, ikamet ve çalışma izinleri, yurtdışı müteahhitlik işleri gibi alanlarda, vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Görev yapılan ülkenin ulusal mevzuatı, taraf olunan uluslararası sözleşmeler incelenerek çalışma hayatından ve sosyal güvenlikten kaynaklanan sorunlarına yönelik müşavirliklerimiz/ataşeliklerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Yurt dışı birimlerimizin ulaştığı toplam vatandaş sayısı yurt dışı kadroların doluluk oranına göre yılda 200 bin ile 500 bin arasında değişmektedir. 2023 yılı içerisinde yurt dışı teşkilatımız tarafından toplam 546 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, yaklaşık 307 bin vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Sunduğumuz hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik de yoğun mesai harcıyoruz. Malum, bilişim sistemlerinin çok hızlı ilerlemesi sebebiyle devletimizin vatandaşlarımıza sağladığı hizmetlerin bu hıza ayak uydurması, özellikle siz değerli kardeşlerimiz gibi uzaktan hizmet alan vatandaşlarımız için büyük önem arz etmektedir" dedi.

'BÜROKRATİK ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye gelmeleri ve vatan hasretlerini gidermelerinin her zaman kendilerini mutlu ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Ancak sırf bürokratik işlemler için zahmet çekmelerini, bir belge için buralara gelip yorulmalarını da istemeyiz. Bakanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmesi için çalışmalara başladık. Bu kapsamda, tüm başvuruları elektronik ortama taşıyarak, vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmaları şu an en önemli gündem maddelerimizden birisidir. Bunun hukuki ve teknik altyapı hazırlıklarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz, İş Kurumu Genel Müdürlüğümüz, Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız ile birlikte yürütmekteyiz. Bakanlık olarak yurt dışı birimlerimize sağlamış olduğumuz dijital altyapıyı, bütün Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımıza entegre ederek, tüm dünyadaki vatandaşlarımıza çalışma ve sosyal güvenlik alanında kolaylık sağlayarak, bürokratik engelleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'IRKÇILIK SALDIRISINA UĞRAYAN VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET EDİYORUZ'

Bakan Işıkhan, yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel anlamda pek çok sorunla karşılaştığını da vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi hükümet olarak, yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemize araçlarıyla gelmeleri durumunda, 2 yıl olan araç bulundurma süresini 4 yıla çıkarttık. Bu işlemler için konsolosluklara onaylatılan yurt dışı emeklilik belgesinin de Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS) sistemimiz üzerinden doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesini sağlamayı planlıyoruz. Tabii ki, bugün vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda pek çok sorunla karşılaştığı yadsınamaz bir gerçektir. Vatandaşlarımızın, özellikle son dönemde giderek artan ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi gibi gayriinsani tutum ve davranışlara maruz kaldığına şahit oluyoruz. Özellikle işyerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kaynaklanan saldırılar sonrasında mağdur vatandaşlarımızı/işçilerimizi ziyaret ediyoruz, konuyla ilişkili olarak ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşüyoruz" dedi.