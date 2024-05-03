03 May 2024 - 16:23- Magazin G:

Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde sivil polis aracına arkadan çarptı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı mask
Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
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Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aracıyla seyir halinde olan Yıldız Tilbe, aynı istikamette ilerleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Takip Mesafesi' maddesine aykırı davranışı sebebiyle idari işlem uygulandı.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler...

Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

Kaynak: KARAR

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03 May 2024 - 16:23 - Magazin

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