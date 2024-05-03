Şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

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Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aracıyla seyir halinde olan Yıldız Tilbe, aynı istikamette ilerleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Takip Mesafesi' maddesine aykırı davranışı sebebiyle idari işlem uygulandı.

İşte olay yerinden gelen ilk kareler...

Kaynak: KARAR