METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu.
MGM'nin 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne’de öğle saatlerinde yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Trafik ekipleri önemli noktalarda tedbir alarak, trafik akışını sağladı. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, yağışın yer yer etkisini sürdüreceği belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.