Alanya dünyanın en ucuz 18. şehri seçildi: ‘Alanya, gerçekten dünyanın en ucuz kentlerinden biri mi?’

Global Index ve Numbeo adlı uluslararası araştırma kuruluşları dünyanın en ucuz şehirlerini sıraladı. Listeye göre Alanya 18. sırada yer aldı. Alanya’daki pahalılıkla ilgili çok sık yorumlar aldığını belirten Eski Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, “Alanya, gerçekten de dünyanın en ucuz kentlerinden biri mi?” diye sordu. Dr. Tanrıseven sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Bugün sosyal medyada şaşırtıcı bir bilgi ile karşılaştım. Yüz binlerce takipçisi olan Global Index adlı hesapta Dünyanın en ucuz şehirleri sıralanmış. Dünyanın en ucuz şehirleri listesinde ilk 30 şehir arasında Türkiye'den 5 şehir yer alıyor. Buna göre Dünyanın en ucuz şehirleri sıralamasında #Konya 10., #Mersin 13., #Alanya 18., # Adana 19. #Kocaeli 22. ve #Eskişehir 28. sırada yer alıyor. Listeyi görünce çok şaşırdım.

Konya'nın ucuz bir kent olduğunu biliyorum ama Alanya'nın Dünyanın en ucuz kentleri sıralamasında onsekizinci sırada yer alması sürpriz oldu. Çünkü sosyal medyada son zamanlarda hep Alanya'nın pahalı bir kent olduğuna dair yakınmalar okuyordum. Global Index, verileri dünyada hayat pahalılığı ile ilgili araştırma yapan Numbeo adlı siteden almış. Numbeo'nun sitesinde Alanya ile ilgili çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatları yer alıyor. Onları da ekledim. Alanya'daki dostlara soralım. Hayat pahalılığı ile aranız nasıl? Ne dersiniz Alanya, gerçekten de dünyanın en ucuz kentlerinden biri mi?