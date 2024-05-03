Yolda yürürken eşek ısıran kadın yaralandı

KAYSERİ'de, başıboş eşeğin yoldan geçerken ısırdığı Esme D. (59), yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin ağaca bağladığı eşek, zabıta tarafından korumaya alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesinde meydana geldi. Başıboş bir eşek, yoldan geçen Esme D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esme D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası eşek, çevredekiler tarafından ağaca bağlandı. Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri harekete geçti. Eşek, zabıta ekipleri tarafından korumaya alındı. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, eşeklerin bir etki olmadığında saldırmadığını belirtirken, hayvanın bir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.