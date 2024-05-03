Anneler Günü hediyesi Mahmutlar SIEMENS Mağazası’nda

ALMANYA’NIN 1 numaralı beyaz eşya markası olan SIEMENS, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı. Bir evin bütün beyaz eşya ihtiyacını karşılayabileceği ürünleri bünyesinde barındıran SIEMENS Mahmutlar Mağazası, Alanya halkına sunduğu hizmetle yeni evli çiftlerin de gözdesi oldu. Önümüzdeki günlerde kutlanacak olan Anneler Günü’ne özel kampanyaların da olduğunu belirten mağaza sahibi Muharrem Gökçeoğlu, “2 ay önce Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde SIEMENS Mağazamızı hizmete açtık. Bu kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz. Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler Günü’ne özel kampanyalarımızdan faydalanmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, mağazamızı ziyaret edebilirsiniz” diye konuştu.
BU ÜRÜN KAÇMAZ
Mağaza sahibi Muharrem Gökçeoğlu, teknolojinin damak tadıyla buluştuğu, 29 çeşit kahve yapabilen makineyi de kahve severlere tanıttı. Gökçeoğlu, “29 çeşit kahve yapabilen kahve makinemizden istediğinizi seçebilir, kahvenizi yudumlarken bir yandan mağazamızı gezebilir, bir yandan da makinemizi deneyimleyebilirsiniz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.