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Anneler Günü hediyesi Mahmutlar SIEMENS Mağazası’nda

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Mahmutlar Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan SIEMENS Mağazası, Anneler Günü’ne özel kampanyalarla vatandaşın ilgisini çekiyor

Anneler Günü hediyesi Mahmutlar SIEMENS Mağazası’nda mask
Anneler Günü hediyesi Mahmutlar SIEMENS Mağazası’nda
Anneler Günü hediyesi Mahmutlar SIEMENS Mağazası’nda
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ALMANYA’NIN 1 numaralı beyaz eşya markası olan SIEMENS, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı. Bir evin bütün beyaz eşya ihtiyacını karşılayabileceği ürünleri bünyesinde barındıran SIEMENS Mahmutlar Mağazası, Alanya halkına sunduğu hizmetle yeni evli çiftlerin de gözdesi oldu. Önümüzdeki günlerde kutlanacak olan Anneler Günü’ne özel kampanyaların da olduğunu belirten mağaza sahibi Muharrem Gökçeoğlu, “2 ay önce Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde SIEMENS Mağazamızı hizmete açtık. Bu kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz. Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler Günü’ne özel kampanyalarımızdan faydalanmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, mağazamızı ziyaret edebilirsiniz” diye konuştu.


BU ÜRÜN KAÇMAZ


Mağaza sahibi Muharrem Gökçeoğlu, teknolojinin damak tadıyla buluştuğu, 29 çeşit kahve yapabilen makineyi de kahve severlere tanıttı. Gökçeoğlu, “29 çeşit kahve yapabilen kahve makinemizden istediğinizi seçebilir, kahvenizi yudumlarken bir yandan mağazamızı gezebilir, bir yandan da makinemizi deneyimleyebilirsiniz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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03 May 2024 - 16:07 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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