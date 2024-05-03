- Gündem

Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, ‘Heimlich’ manevrasını 2 ay önce öğrenmiş

ABONE OL Google News Sayfamız

BATMAN’da boğazına simit parçası takılan öğrencisi Emine Kulak’ı (10), ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtaran matematik öğretmeni Levent Döndü (27), ilk yardım eğitimini 2 ay önce aldığını söyle...

Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, ‘Heimlich’ manevrasını 2 ay önce öğrenmiş mask
Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, ‘Heimlich’ manevrasını 2 ay önce öğrenmiş
Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, ‘Heimlich’ manevrasını 2 ay önce öğrenmiş
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BATMAN’da boğazına simit parçası takılan öğrencisi Emine Kulak’ı (10), ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtaran matematik öğretmeni Levent Döndü (27), ilk yardım eğitimini 2 ay önce aldığını söyledi.

Olay, 29 Nisan’da Petrolkent Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu’nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Emine Kulak’ın, teneffüste yediği simit boğazına takıldı. Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören matematik öğretmeni Levent Döndü, yardıma koştu. Döndü, Emine Kulak'ın boğazına takılan simit parçasını ‘Heimlich’ manevrasıyla çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

‘İLK YARDIM EĞİTİMİNİ 2 AY ÖNCE ALMIŞTIM’

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DHA’ya konuşan öğretmen Levent Döndü, ilk yardım eğitimini 2 ay önce aldığını ifade ederek, “Nöbetim esnasında öğrencimin nefes alamadığını, çırpındığını fark ettim. Hemen koşarak yanına gittim. Hiç nefes alamıyordu. Önce sırtına vurdum 5 defa. Sonra ‘Heimlich’ manevrasına başladım. Öğrencimizin boğazındaki nesneyi çıkardıktan sonra öğretmenler odasına götürdüm. Su ikram ettik ama çok korkmuştu. Elleri titriyordu. Yanına oturdum. Çocuk sadece bana yaslandı, sarıldı. Hiçbir şey konuşmadık. Ertesi gün kalabalık bir şekilde ailesi geldi okula. Teşekkür ettiler, dualar ettiler. İlk yardım eğitimlerimizi Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi’nden ve Zeynel Hoca’dan aktif şekilde alıyoruz. İlk yardım eğitimimi, 2 ay önce almıştım. Öğrencimizin hayatına dokunabildik. Biz çocuklarımızın sadece eğitimiyle değil, yeri geldiğinde canlarıyla, yeri geldiğinde sıkıntılarıyla, her şeyiyle ilgileniyoruz. İlk yardımın önemini burada daha net bir şekilde görebiliyoruz. İlk yardım hayat kurtarır. Tüm vatandaşlarımızın ilk yardım eğitimini alması çok önemlidir. Küçük bir müdahale ile bir çocuğun, bir insanın, bir bireyin hayatını kurtarabiliyoruz. Umarım vatandaş olarak hepimiz bu eğitimlerimizi tamamlar, insanlara daha faydalı bir hale gelebiliriz" dedi.

‘ÖĞRETMENLER ODASINA KOŞTUM’

Nefes alamayınca yardım istemek için öğretmenler odasına yöneldiğini söyleyen Emine Kulak da “Ben o gün sınıfta simit yiyordum. Yediğim simidin bir parçası boğazımda kalmıştı. Nefes alamamaya başladım ve panikle öğretmenler odasına koştum öğretmenimden yardım istemek için. Koridorda nöbetçi öğretmenime denk geldim. Onun bana yardım etmesi sayesinde kurtuldum. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

03 May 2024 - 15:48 DHA Batman- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Sivas’ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada mask
Sivas’ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada
Mahallenin maskotu leylek, kurulan kamera sistemiyle 24 saat izlenecek mask
Mahallenin maskotu leylek, kurulan kamera sistemiyle 24 saat izlenecek
Şehit astsubay başçavuş, Hatay'da toprağa verildi mask
Şehit astsubay başçavuş, Hatay'da toprağa verildi
Bakan Tekin: Müfredat değişikliklerimiz, toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü mask
Bakan Tekin: Müfredat değişikliklerimiz, toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü
Yüreğir’in yeni belediye başkanı: Bir personel zimmetine geçirdiği 1 milyon 200 bin lirayı iade etti mask
Yüreğir’in yeni belediye başkanı: Bir personel zimmetine geçirdiği 1 milyon 200 bin lirayı iade etti
Alanya fıstıklı limonataya 'Coğrafi İşaret' tescili mask
Alanya fıstıklı limonataya 'Coğrafi İşaret' tescili
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber