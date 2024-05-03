Alanya'da korkunç saldırı: 2 şarjör boşalttı

ALANYA’NIN Tepe Mahallesi’nde bulunan kedi ve köpek oteli sahibi Nurhayat Bıçakcıoğlu’nun iddiaları Alanya gündemine bomba gibi düştü. Otelin önünde sokak hayvanlarının beslediği için sürekli tehdit edildiğini iddia eden Bıçakcıoğlu, son olarak kurşunlandığını söyledi. Yaşadıkları evin penceresi dahil 23 kurşun isabet aldıklarını belirten Bıçakcıoğlu, ‘Canımızı zor kurtardık’ diye konuştu. Bıçakçıoğlu, “Ben bir senedir bu olayları burada yaşıyorum. Sokak hayvanlarını koruyorum diye bana her taraftan saldırıyorlar. Sokak hayvanlarını beslememi onlarlar ilgilenmemi yasaklıyorlar. Buradan gitmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunları başaramadıkları için gelip bana 23 tane kurşun sıktılar. Benim şuan kırıldığım nokta devletin arkamda olmaması. Bu nasıl hak, bu nasıl adalet anlamıyorum. Düzenlenen polis raporunu okuyunca şok oldum. Hafif yaralama diye yazmışlar. Böyle bir şey olamaz. 23 kurşun hedef aldı. Kamera kayıtlarında da mevcut. Bunun önüne geçilsin istiyorum. Ben adalet istiyorum. Sadece kendim için değil sokak hayvanları için de adalet istiyorum. Bu hayvanlar taşlanılıyor, agresif yapılıyor sonradan da biri saldırı anını çekince ‘Başıboş hayvanlar saldırdı’ deniyor. Sokak hayvanlarını savunanlar artık ortaya çıksın. Ben burada yalnız yapamıyorum artık” dedi.

‘BİZİ KATLETMEYE GELDİ’

Kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulduklarını söyleyen Bıçaıkcıoğlu, “Kurşunlama olduğu zaman canımızı zor kurtardık. Direkt bizleri hedef alarak pencereye kurşun yağdırdı. Pencerenin hemen arkasındaki yatakta benim 77 yaşındaki annem oturuyor. Bu kapı kırılsaydı içeri girip resmen bizi katledecekti. Ön pencereden vuramadığını anlayınca yan pencereden hedef aldı. Tüm bunları polis nasıl hafif yaralama diye giriyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunun hafif yaralamasını gelip bana ispatlasınlar” ifadelerini kullandı.

Öte yandan silahla saldırı anı ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Defalarca ateş eden şahsın aynı zamanda Bıçakcıoğlu ve annesinin yaşadığı evin kapısını kırmaya çalıştığı da görüldü. (RAMAZAN ÖZDEMİR)