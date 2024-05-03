Acun Ilıcalı acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Acun Ilıcalı'nın İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucuları üyesi olarak görev yapmış yüksek ziraat mühendisi olan amcası vefat etti.

Ilıcalı acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"İyilikten başka bir şey düşünmeyerek,zorda kalanın yardımına koşarak, ailemize amcalık, babalık, dedelik yaparak geçen, örnek aldığım, imrenilenecek bir ömür... Canımız Gürbüz Amcam'ı kaybettik, başımız sağ olsun…"