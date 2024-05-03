- Ekonomi

SGK’dan emekliye destek ödemesi! Dileyene 50 bin TL ödeme

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Akbank ve Halkbank, emekliler için özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya, emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve mali yüklerini hafifletmek amacıyla düşük faiz oranlarıyla 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor.

SGK’dan emekliye destek ödemesi! Dileyene 50 bin TL ödeme mask
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Kimler Kampanyadan Faydalanabilir?

Bu özel kredi kampanyası, Akbank veya Halkbank üzerinden maaş alan ve daha önce bu bankalardan kredi kullanmamış olan emeklileri hedefliyor. Başvurular, banka şubelerinden kolaylıkla yapılabiliyor ve onaylanan krediler aynı gün içinde kullanıma sunuluyor.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Emekliler, kredi başvurularını maaş aldıkları Akbank veya Halkbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Başvuru süreci hızlı ve kolaydır ve herhangi bir kefil gerektirmez. Onaylanan krediler 36 ay vade ile sunulmaktadır.

Finansal Yüklerin Hafifletilmesi

Bu kampanya, sadece nakit ihtiyaçlarına yönelik değil; aynı zamanda konut ve taşıt kredisi gibi diğer finansal hizmetleri de kapsamaktadır. Emekliler, mevcut finansal yüklerini kolayca kapatıp daha az borç yükü altına girebilirler. Düşük faiz oranları ve uzun vadelerde ödeme seçenekleri, emeklilerin kredi yükünü azaltırken daha rahat bir finansal planlama yapmalarını sağlar.

Başvurular için emeklilerin yanlarında nüfus cüzdanı ve emekli maaşını aldıkları banka hesap cüzdanını getirmeleri yeterlidir. Başvuru formunun doldurulmasının ardından kredi değerlendirme süreci başlar ve genellikle aynı gün içinde sonuçlanır. Bu fırsatı kaçırmamak için emeklilerin en yakın Akbank veya Halkbank şubesine başvurmaları önemlidir.

# Bir

03 May 2024 - 15:12 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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