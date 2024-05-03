Sivas’ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada

SİVAS’ın Gemerek ilçesindeki Çat Ormanları’nda dün ağaçların devrildiği hortumun cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Gemerek ve Kayseri il sınırındaki Çat Ormanları’nda dün sağanak ile birlikte hortum oluştu. Mesire alanın da bulunduğu bölgede hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Hortumun, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındığı ortaya çıktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.