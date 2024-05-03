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Sivas’ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada

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SİVAS’ın Gemerek ilçesindeki Çat Ormanları’nda dün ağaçların devrildiği hortumun cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Gemerek ve Kayseri il sınırındaki Çat Ormanları’nda ...

Sivas’ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada mask
Sivas’ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada
Sivas’ta, ormanda ağaçların devrildiği hortum kamerada
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SİVAS’ın Gemerek ilçesindeki Çat Ormanları’nda dün ağaçların devrildiği hortumun cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Gemerek ve Kayseri il sınırındaki Çat Ormanları’nda dün sağanak ile birlikte hortum oluştu. Mesire alanın da bulunduğu bölgede hortum nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Hortumun, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındığı ortaya çıktı.

03 May 2024 - 15:11 DHA Sivas- Gündem

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