Survivor'da Aleyna'nın sözleri Yunus Emre'yi zıvanadan çıkarttı: Acun hayretler içinde kaldı! Beria Özden duymasın

Survivor’da acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncu “Bu konsey yine yarışmanın gelişmesi ile ilgili bir konsey. Mavi takım güçlü bir takım. Fakat 6 kez üst üste yarışmacısını kaybetti” dedi. Yasin’in pozitif bir yarışmacı olduğunu belirten Ilıcalı, “Sayılardaki dengesizlik ortada” ifadesini kullandı. “Geçen hafta ufak bir dokunuş yaptık biliyorsunuz. Merve’ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de kırmızı takımdan bir erkeğin mavi takıma geçmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

ACUN ILICALI AÇIKLADI! YUNUS EMRE KIRMIZI TAKIMA GEÇTİ



“Yunus Emre mi yoksa Özgür mü mavi takıma geçecek? Açıkçası Aleyna, Nagihan ve Nefise bana geldi. Konu ne olursa olsun üç kadın yarışmacının, Yunus Emre’den davranışsal olarak rahatsız olduklarını söylemesi benim için önemli. Mavi takıma geçmesi gereken ismin Yunus Emre olmasına karar verdik.”



"TARİHİN EN ZOR SURVIVOR'INI YAŞIYORUM"



Yunus Emre, “Tarihin en zor Survivor’ını yaşıyorum. Kimse aşık atmasın benimle bu konuda. Benim problemim yalnızca Nagihan’laydı. Aleyna’ya gelecek olursam: İspiyon sezonu açıldı Acun Ağabey. İspiyon çok harika bir şeymiş” dedi. Nagihan’ın sakatlığını anımsatıp tepki gösteren Yunus Emre, “Çok büyük dertlerim var. İçim içime sığmıyor” ifadesini kullandı.

ALEYNA'DAN OLAY SÖZLER: "YUNUS EMRE EŞİNE NASIL DAVRANIYOR BİLMİYORUM AMA..."



Aleyna “Benim Yunus Emre’ye kırgın olduğum nokta bench’te yaşadığımız olay. Yanlışlıkla küfür ettim. Normalde yapmam ama… Daha sonra tatlıya bağladık. Fakat Yunus Emre'nin siniri çok farklı bir noktada. Bilmiyorum kendi ailesine, eşine nasıl davranıyor?” dedi.Yunus Emre de Aleyna’yı “Gidince sorarsın” diyerek tersledi. Yunus Emre’nin aralarında kötü bir şey olmadığında bile takım arkadaşlarına” Aleyna’nın gitmesini istiyorum” dediğini söyleyen genç yarışmacı bu duruma tepki gösterdi.

NAGİHAN'DAN ACİL DURUM KONSEYİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "HİÇ BİLİNMEYENLERİ KONUŞMAK ZORUNDAYIZ"



Nagihan "Hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayız. Bir tarafta Yunus Emre, bir tarafta Aleyna var" açıklamasında bulunup yaşananlara dikkat çekti. Yunus Emre’yle o zamanlar yakındım. Çok güzel diyaloglarımız vardı. Yunus Emre, ‘Lütfen Aleyna’yı bana yaklaştırma. Ben bir şey yapamıyorum’ dedi. Ben de diskalifiye olacaksın, sebebi de bu kız olacak’ dedim. Sonra can ciğer kuzu sarması oldular. Hayretler içerisindeydim. Beni Aleyna’ya karşı ekstra dolduran o olmuştu. Survivor dışında da ne yaşamışlarsa oraları bilmiyorum. Ben de ilişkimi kestim. Yunus Emre’nin tutarsız bir konuşması olduğunu anladım ve ondan uzaklaştım” dedi.

YUNAN VE TÜRK SURVIVOR BULUŞTU!



Öte yandan Survivor 2024'ün ilk Türk-Yunan karışık oyunu oynandı.

İki ülkenin yarışmacıları birlikte oynadılar. Kazanan taraf 12-8 üstünlükle mavi takım oldu.