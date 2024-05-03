Bakan Tekin: Müfredat değişikliklerimiz, toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Müfredat değişikliklerimiz toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü. Bir hafta içerisinde eğitim öğretim müfredatlarımız, yani bizim program dediğimiz dokümanlar, 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Bu çok devasa bir rakam” dedi.

Diyarbakır’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Valilik Hevsel Toplantı Salonunda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Tekin’e, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de eşlik etti. Burada konuşan Bakan Tekin, “Bakanlık olarak merkez teşkilatında mümkün olduğunca az vakit geçirip taşrada arkadaşlarımızla doğrudan sorunları yerinde tespit edip çözüm üretme, arkadaşlarımızla bu anlamda istişare yapma çalışmaları kapsamında bugün Diyarbakır’a geldik. Burada atılması gereken adımlarla ilgili, yürüyen işlerle ilgili olarak kendileriyle düşüncelerimizi paylaştık. Türkiye’nin tamamında 2002-2003 yılındaki eğitim öğretim yılındaki derslik sayısının 3 katına yakın bir derslik inşa edilmişi durumda. Halihazırda sistemde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 80’ine yakını bu son 20 yıllık periyotta atanmış durumda. Bu fiziki göstergelerin artmasıyla beraber Türkiye geneliyle birlikte Diyarbakır’da da derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokullarımız için 23, ortaöğretim kapsamında ki okullarımız için 22’ye düşmüş durumda. Türkiye ortalaması da bu civarda zaten” dedi.

‘SORUNU OLAN ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZA ELEKTRONİK ORTAMDA RANDEVU VERİYORUZ’

Öğretmenlerle istişareler yapılacağını ifade eden Bakan Tekin, “Fiziki altyapı açısından ciddi bir sorunumuz yok. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da ilkokul ve ortaokullarda öğretmen başına 14 öğrenci, liselerimizde ise öğretmen başına 12 öğrenci düşüyor. Bu da oldukça iyi bir ortalamadır. Buna rağmen gerek yapılan yeni okullarımız gerek artan nüfus hızının eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanması açısından yeni dönemde de hem yatırım hem de insan kaynağı açısından Diyarbakır’a yeni takviyeler de olacak inşallah. 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılı başlarken halihazırda inşaatı devam eden yaklaşık bine yakın derslik yeni olarak eğitim öğretim hizmetine sunulmuş olacak. Karşılık olarak 62 yeni okul açılacak demektir. Hayırlı uğurlu olsun. Burada branş alanlarında ihtiyaç duyulan öğretmen atama süreci devam edecek. İnşallah bu tedbirlerle beraber eğitim öğretimin niteliğiyle ilgili yeni projeler hayata geçirilmiş olur. Yarın da buradayız. Yine başladığımız günden itibaren her ayın ilk cumartesi günü öğretmenler odası etkinliği yapıyoruz. Türkiye’nin her tarafından gerek kişisel gerek eğitim öğretim süreci ile ilgili olarak sorunu olan, bizimle paylaşmak istediği şeyler olan öğretmen arkadaşlarımıza elektronik ortamda randevu veriyoruz. Toplantımızı yapacağımız alanın kapasitesine göre öğretmen arkadaşlarımız elektronik ortamda randevu istiyor. Yarın da bu programımızı Diyarbakır’da gerçekleştireceğiz. 250 civarında öğretmen arkadaşımız şimdiden randevularını almış durumdalar. Yarın onlarla ucu açık, samimi, içten bir sohbet yapacağız. Süreçle ilgili olarak da karşılıklı olarak bir birimize istişaremizi yapmış olacağız” diye konuştu.

‘1 MİLYON 372 BİN DEFA İNDİRİLMİŞ’

Müfredat dosyalarının 1 haftada 1 milyon 372 bin defa indirildiğini belirten Bakan Tekin, şöyle konuştu:

“Bakanlığımızın gündemindeki önemli konularından bir tanesi, biliyorsunuz eğitim öğretim programlarında yapmayı planladığımız, yani müfredatlarda yapmayı planladığımız değişiklik. Türkiye’de eğitim öğretimle ilgili kamuoyunun bu kadar canlı olmasından dolayı, Milli Eğitim Bakanı olarak çok mutlu olduğumu bir kere ifade etmek istiyorum. Müfredat değişikliklerimiz toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü. Bu anlamda bize eğitim öğretim sürecine ilgi gösteren herkese, gerek tüzel kişilere gerekse gerçek kişilere huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu katkı ve öneriler bakanlığımızda ciddi şekilde değerlendirilecek. Bir hafta içerisinde eğitim öğretim müfredatlarımız, yani bizim program dediğimiz dokümanlar, 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Yani o yüzlerce sayfa diye ifade ettiğimiz programlar, 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Bu çok devasa bir rakam. O sayfaların 1,5 milyona yakın kişi tarafından indirilmiş olması benim açımdan Milli Eğitim Bakanı olarak dediğim gibi problemleri kamuoyuyla birlikte çözmek isteyen istişare süreciyle yürütmek isteyen bir bakan olarak şahsım tarafından oldukça mutluluk verici bir şey. Aynı şekilde an itibarıyla 45 bin 636 tane de bunların bir kısmı ayrıntılı rapor, bir kısmı kısa düşünce görüşler olmak üzere toplamda 45 bin görüş bildirilmiş. Ben görüş bildiren, kanaat ifade eden kişilere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katkılara bütün bu yapıcı sürece açığız. Eğitim öğretim süreci ancak 86 milyon kişinin gerek gerçek kişilerin gerek tüzel kişilerin gerek kamu kurumlarının gerek sivil toplum örgütlerinin katkısıyla ancak desteklenirse güçlü bir altyapıya kavuşmuş olur. Ben bu anlamda bize destek olan, destek olacak olan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra 3 Eylül 2019'dan beri dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyaret etti. Aileler, Bakan Tekin’i ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı. Bakan Tekin, tek tek görüştüğü ailelere karanfil verdi.