- Spor

Alanyaspor yönetiminden üst düzey ziyaret

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Ankaragücü maçı için Başkent'e giden Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöneticiler, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi ziyaret ettiler 

Alanyaspor yönetiminden üst düzey ziyaret mask
ABONE OL Google News Sayfamız

CORENDON Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi makamında ziyaret ettiler. Başkan Çavusoğlu, Asbaşkanlar Enver Vural, Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Uslu, Muhammet Çetin ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile ziyarette bol bol sohbet ettiler. Ziyarette, Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aydın Çolak ve Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de yer aldı. Futbol üzerine sohbet edilen ziyarette Başkan Çavuşoğlu, Başsavcı Karaköse'ye üzerinde ismi yazan ve futbolcuların imzalarının yer aldığı Alanyaspor formasını takdim etti. Başsavcı Karaköse de Alanyaspor camiasına ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Cemali AYDINOĞLU

# Yer, etti, ceza, Antalya, Alanya, fatih, ankara, başkan

03 May 2024 - 14:23 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şimşek başkent yolcusu mask
Şimşek başkent yolcusu
Toprak Razgatlıoğlu Alanyaspor'a başarı diledi mask
Toprak Razgatlıoğlu Alanyaspor'a başarı diledi
TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş seçim açıklaması! "Utanmadan aday oldu" mask
TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş seçim açıklaması! "Utanmadan aday oldu"
Sporun Başkenti Alanya'da önemli organizasyon mask
Sporun Başkenti Alanya'da önemli organizasyon
Avrupa hayali mask
Avrupa hayali
Yasadışı bahis soruşturması: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı mask
Yasadışı bahis soruşturması: 5 futbolcu ifadeye çağrıldı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber