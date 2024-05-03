CORENDON Alanyaspor Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi makamında ziyaret ettiler. Başkan Çavusoğlu, Asbaşkanlar Enver Vural, Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Uslu, Muhammet Çetin ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile ziyarette bol bol sohbet ettiler. Ziyarette, Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aydın Çolak ve Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de yer aldı. Futbol üzerine sohbet edilen ziyarette Başkan Çavuşoğlu, Başsavcı Karaköse'ye üzerinde ismi yazan ve futbolcuların imzalarının yer aldığı Alanyaspor formasını takdim etti. Başsavcı Karaköse de Alanyaspor camiasına ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Cemali AYDINOĞLU
- Spor
Alanyaspor yönetiminden üst düzey ziyaret
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Ankaragücü maçı için Başkent'e giden Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöneticiler, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi ziyaret ettiler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.