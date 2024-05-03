03 May 2024 - 14:20- Ekonomi G:

Daha ucuzu yok! Volkswagen ÖTV’yi sıfırladı! 690.900 TL’ye Polo 870.900 ‘ye Golf satışta

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Türkiye otomobil pazarında sıfır araç fiyatlarındaki artış devam ederken, Volkswagen önemli bir adım attı. Özellikle alt ve orta gelir gruplarını hedefleyen Volkswagen, Mart ayı için özel bir kampanya duyurdu ve ÖTV’siz araç fiyatlarını açıkladı.

Daha ucuzu yok! Volkswagen ÖTV’yi sıfırladı! 690.900 TL’ye Polo 870.900 ‘ye Golf satışta mask
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Volkswagen’den ÖTV’siz Araç Kampanyası: Sıfır Araba Fiyatlarında İndirim Müjdesi

Volkswagen, araç fiyatlarında önemli bir düşüş sağlayan ÖTV’siz araç kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, Volkswagen’in popüler modelleri olan Polo ve Golf için oldukça cazip fiyatlar sunuluyor. İşte Mart ayına özel Volkswagen fiyat listesi:

2024 Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Impression Manuel: 690.900 TL
2024 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Life Manuel: 770.500 TL
2024 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Life DSG: 835.100 TL
2024 Volkswagen Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Style DSG: 965.900 TL
Golf Modelinde de Cazip Fiyatlar

Golf serisinde de dikkat çekici fiyatlarla tüketicilere sunulmaktadır:

2024 Volkswagen Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Manuel: 870.900 TL
2024 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life: 1.029.700 TL
2024 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style: 1.045.500 TL
2024 Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line: 1.087.000 TL
Talepte Düşüş Fiyatları Nasıl Etkiledi?

Son zamanlarda yaşanan taşıt kredisi faiz oranlarındaki artış ve araç fiyatlarındaki yüksek seviyeler, araba alımını zorlaştırırken, düşen talep otomobil fiyatlarında bir yumuşamaya neden oldu. Volkswagen’in ÖTV indirimiyle desteklenen bu kampanyası, yeni araba almayı düşünen tüketiciler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Müşterilere Öneriler

Yeni bir araç almayı düşünen tüketicilere, kampanyaları yakından takip etmeleri ve mevcut fırsatları değerlendirmeleri önerilmektedir. Volkswagen’in ÖTV’siz fiyatları, sınırlı bir süre için geçerli olabileceği için, fırsatları kaçırmamak adına hızlı hareket etmek önem taşıyor.

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03 May 2024 - 14:20 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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