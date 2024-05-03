Survivor'da Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü: Aleyna ve Yunus Emre...

Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakın arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Ailelerin uzak dur çağrıları sorası ikili arasında soğuk rüzgarlar esiyor gibi gözükürken durumun hiç de ekranlara yansıtıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Nagihan Karadere her şeyi itiraf etti. Evliliği sorun yaşamasın diye….

Bu yıl kavga, tartışma ve skandalların bitmek bilmediği Survivor All Star'a bu sefer de Nagihan Karadere'nin Yunus Emre ile Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili iddiası damgasını vurdu.



Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakın arkadaşlık, başta Yunus Emre'nin eşi Beria Özden olmak üzere pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu.

Survivor All Star 2024 yarışmasında Yasin elenirken fragmanda yer alan Acil Durum Konseyi'nde yaşananlar ise gündeme bomba gibi düştü.



Dikkat çeken anların merkezinde ise yine aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğu iddia edilen hatta aileleri tarafından da birbirlerinden uzak durmaları konusunda sıkça uyarılan Yunus Emre ile Aleyna Kalaycıoğlu vardı.



Aleyna konseyde Yunus Emre için "Emre'nin siniri çok farklı bir noktada yani bilmiyorum kendi ailesine, işte kız kardeşine eşine nasıl davranıyor ama..." demesiyle dikkat çekti.

Ancak bir sonraki bölümün fragmanında ise Nagihan Karadere'nin Yunus Emre'nin "İspiyon sezonu başlamıştır" demesinin ardından sarfettiği "Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım çünkü bir tarafta Yunus Emre var bir tarafta da Aleyna var. Ben Yunus Emre'yi koruyayım derken bu kızla düşman olmak zorunda kaldım itişmelerin kakışmaların asıl sebebi evliliğinin sorun yaşamaması adınaydı" ifadeleri damgasını vurdu.