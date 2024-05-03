03 May 2024 - 13:41- Asayiş G:

Alanya'da korkunç kazada can vermişti! Sürücü tutuklandı

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Alanya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı

Alanya'da korkunç kazada can vermişti! Sürücü tutuklandı mask
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DÜN serada çalıştıktan sonra evine giden Mine Elmacıoğlu'na (55), yolun karşısına geçerken çarpan otomobil sürücüsü Sabri B. (42), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Dün Sabri B'nin (42) kullandığı 07 ALS 202 plakalı otomobil, Seki Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarpmış, Elmacıoğlu hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınmıştı. (AA)

Kaynak: AA

# ceza, Otomobil, Seki

03 May 2024 - 13:41 - Asayiş

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