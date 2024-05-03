5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI SADECE 155 TL! Stoklarla sınırlı fırsatı kaçırmayın!

Bu kampanya kapsamında, 5 litrelik Vera Ayçiçek yağı normalde 175 TL olan fiyatıyla değil, sadece 155 TL’ye satılıyor. Ancak bu indirimli fiyatla sınırlı stoklar bulunuyor ve her müşteri yalnızca bir adet satın alabiliyor. Ayrıca, bu özel fiyatla alınan yağlar, hızlı kargo hizmetiyle 24 saat içinde tüketicilere ulaştırılıyor.
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi:
Kampanya dahilinde satılan Vera Ayçiçek yağının tavsiye edilen tüketim tarihi 28 Kasım 2025 olarak belirlenmiş. Bu da tüketicilere uzun süreli kullanım avantajı sunarken, ürünlerin tazeliğini garanti altına alıyor.
Piyasa Koşulları ve Kampanya:
Global piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle artan sıvıyağ fiyatlarına rağmen, bu tür kampanyalar tüketicilere önemli bir fırsat sunuyor. Ancak stoklarla sınırlı olduğu için, kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin duyuruları takip etmesi ve hızlı davranması gerekiyor.
Nasıl Faydalanabilirsiniz?
Bu indirimlerden yararlanmak için perakende sitelerini veya mağazaları düzenli olarak takip etmek önemli. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek için bu tür kampanyaları kaçırmamak gerekiyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.