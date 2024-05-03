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Alanya'da kaldığı otelde can verdi

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Alanya'ya tatile gelen Finlandiyalı turist, kaldığı otelde ölü bulundu.

Alanya'da kaldığı otelde can verdi mask
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Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Aino Marja Kallio'nun (84) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı. Kallio'nun hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Otele, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fin turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kallio'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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03 May 2024 - 12:23 AA Antalya- Asayiş

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