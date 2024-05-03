Yerli turistin gözdesi Alanya bakın başka hangi pazarlarda lider

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB), AKTOB Turizm Araştırmaları raporuna göre turistlerin Antalya'da geceleme eğilimi incelendi. Türkiye'de konaklama tesislerinde geçen yıl 130 milyonu yabancı olmak üzere, toplam geceleme sayısı 203 milyon 187 bin oldu. Antalya'daki konaklama tesisleri toplam 94 milyon 30 bin gecelemeyle Türkiye'deki toplam geceleme sayısının yüzde 62,4'üne sahip oldu. Turizm tesislerindeki geceleme sayısında açık ara Türkiye birincisi olan Antalya'yı, 29 milyon 748 bin gecelemeyle İstanbul takip etti.

ANTALYA DÜNYADA İLK 10 İÇİNDE

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'daki konaklama tesislerinde gerçekleşen gecelemelerin, ilçeler ve kaynak pazarlar açısından analizinin yapıldığını belirterek, “Bu analizler sonucunda, Antalya sadece ziyaret sayısı açısından değil, geceleme sayıları bakımından da önde giden bir destinasyon. Özellikle, pandemi süreci dünyadaki geceleme trendlerini pek çok açıdan değiştirdi. Dünyada en fazla ziyaretçi alan kentlerde ilk 10 içerisinde yer alan Antalya, bu değişimlerden doğrudan etkilendi" dedi.

YAZ DÖNEMİ KİTLE TURİZMİNDE DÜNYA LİDERİ

Gelen toplam ziyaretçi bakımından dünyanın en çok tercih edilen ilk 10 destinasyonu içinde gösterilen Antalya'nın, bu sıralamaya sejur (yaz dönemindeki kitle turizmi) açısından bakılınca dünyanın ilk 5 destinasyonunun lideri konumunda olduğu açıklandı. Türkiye'nin ve yakın bölgesinin lideri konumundaki Antalya, toplam tesis gecelemelerinde de aynı özelliğini koruyor.

HEM YABANCI HEM GURBETÇİ TURİST ARTIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılı 12 aylık dönemde Antalya'ya yurt dışından gelen turist ve ziyaretçi sayısı yüzde 16 gelişme ile 15,7 milyona yaklaştı. 2022'de 13,5 milyon kişi geldi. Yabancı sayısı 12,8 milyondan 14,7 milyona ve vatandaş sayısı da 682 binden 928 bine yükseldi.

2023 yılında Rus turist sayısı yüzde 13,4 artışla 3,44 milyona ulaştı. Almanya'dan gelenler de yüzde 17 artışla 3,3 milyona yaklaştı. İngiltere'den gelenlerin sayısı da yüzde 13,3 artışla 1,3 milyon dolayına geldi. Dördüncü sıradaki Polonya ise yüzde 38,5 artışla 1,1 milyon bandına yaklaştı.

1 MİLYON KİŞİ EVLERDE KALDI

2023 yılında Antalya'ya 16,7 milyon gelen yabancı ve yerli ziyaretçi, 110 milyon 500 bin geceleme yaptı. Bu gecelemelerde 14,8 milyon yabancı turist 81,6 milyon, 900 bin yerli turist 12,4 milyon olmak üzere, toplamda 15,7 milyon turist 94 milyon geceleme olarak gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyon turist de evlerde 17 milyon dolayında geceleme gerçekleştirdi.

2023 yılında, Antalya'da gerçekleşen tesis gecelemelerinin yüzde 55,7 oranla yarısından fazlası Manavgat ve Alanya ilçelerinde oldu. Serik ve Kemer de dahil edilince, toplam gecelemelerin yüzde 85'i bu 4 ilçede gerçekleşti.

İLÇELERDE MANAVGAT BİRİNCİ

İlçeler sıralamasında gecelemelerin yüzde 32'sini oluşturan Manavgat ilk sırada, Alanya yüzde 23,7 oranla ikinci, Serik yüzde 15 ile üçüncü, Kemer yüzde 13,9 ile dördüncü ve Aksu yüzde 8,4 ile beşinci sırada. Ardından Muratpaşa, Konyaaltı, Kaş, Kumluca takip ediyor.

TURİST SAYISI RUSLAR, GECELEMEDE ALMANLAR

2023 yılında, Antalya'da tesis gecelemelerinin yüzde 59 ile yarısından fazlası Almanya, Rusya ve Türk vatandaşları tarafından yapıldı. Bu dönemde toplam geceleme içinde, Almanya yaklaşık yüzde 28 payla ilk sırada yer alırken, yüzde 18 ile Rusya ve yüzde 13 ile Türk vatandaşları izledi. İngiliz pazarı da yüzde 9 payla son iki yılda payını 2 kat artırdı. Şehre gelen toplam ziyaretçi sayısında ise Rusya ilk sırada, Almanya 2'nci ve Türk vatandaşları 5'inci oldu. İngiliz pazarı da 3'üncü sırada. Diğer yandan, toplam ziyaretçi sayısında onları izleyen Polonya, Hollanda ve İskandinav ülkeleri, geceleme dağılımında da 5, 6 ve 7'nci sırada. Ancak, İskandinav ülkeleri ve Hollanda, 2015 yılından bu yana güç kaybetti. Polonya ve İngiltere ise kayda değer gelişme gösterdi.

ALMANLAR MANAVGAT'I, RUSLAR KEMER'İ SEVİYOR

2023'te Antalya'ya gelen 3,3 milyon Alman turistin yüzde 60'ı Manavgat'ta geceleme yaptı. Bu ilçeyi yüzde 16 ile Alanya izledi. Serik ve Aksu da ortalama yüzde 9'ar paya sahip oldu. 2023'te Antalya'ya gelen 3,44 milyon Rus turistin yüzde 28'i Kemer'de geceleme yaptı. Bu ilçeyi yüzde 25 ile Alanya izledi. Yüzde 21 ile Serik, yüzde 17 ile Manavgat sıralandı.

YERLİ TURİST 'ALANYA' DEDİ

2023 yılında Antalya'ya gelen 1 milyon dolayında Türk vatandaşının yüzde 22'si Alanya'da geceleme yaptı. Bu ilçeyi yüzde 19 ile Manavgat, yüzde 19 ile Serik, yüzde 10 ile Muratpaşa takip etti. 2023 yılında Antalya'ya gelen 1,3 milyon İngiliz turistin yüzde 29'u Alanya'da geceleme yaptı, bu ilçeyi yüzde 22 ile Manavgat, yüzde 19 ile Aksu, yüzde 16 ile Serik izledi. Polonya'dan gelen 1,05 milyon dolayında turistin yüzde 42'si de Alanya'da geceleme yaparken, yüzde 32 ile Manavgat, yüzde 14 ile Kemer, yüzde 8 ile Serik izledi.

DİĞER ÜLKELERİN EN ÇOK SEVDİĞİ İLÇELER

2023 yılında Antalya'ya gelen 472 bin Hollandalının yüzde 38'i Manavgat, yüzde 21'i Alanya'da, yüzde 15'i Aksu'da geceleme yaptı. 397 bin Kazak turistin yüzde 31'i Serik, yüzde 30'u Kemer, yüzde 22'si Alanya'da geceleme yaptı. 354 bin Romanyalı turistin yüzde 32'si Alanya, yüzde 27'si Manavgat, yüzde 17'si Serik'te geceleme yaptı. 532 bin İskandinav turistin yüzde 58'i Alanya, yüzde 26'sı Manavgat, yüzde 7'si Serik'te geceleme yaptı. Çekyalı, Litvanyalı turistler en çok Alanya'da konakladı. İsrailli, İranlı turistler en çok Aksu'da kaldı. Ukraynalılar, Fransızlar, Moldovalı, Belaruslu ve Letonyalılar ise Kemer'i tercih etti. Belçikalılar, Slovaklar, İsviçreli, Avusturyalı ve Macar turistlerin adresi Manavgat oldu. (DHA)

Kaynak: DHA