Alanya’da 9 araç trafikten men edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda;

bin 627 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 189 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 9 araç trafikten men edildi. (Toygar DİM)