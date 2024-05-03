- Asayiş

Alanya’da 9 araç trafikten men edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında 189 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Alanya’da 9 araç trafikten men edildi mask
Alanya’da 9 araç trafikten men edildi
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda;
bin 627 araç kontrol edildi. Kontrol edilen 189 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 9 araç trafikten men edildi. (Toygar DİM)

Alanya’da 9 araç trafikten men edildi

Alanya’da 9 araç trafikten men edildi

# Alanya, araç, Jandarma

03 May 2024 - 11:44 - Asayiş

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