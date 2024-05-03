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BŞB Alanya ve Gazipaşa’da 300 kişilik ekiple sinekle mücadele ediyor

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Bir taraftan sahada çalışan ekipler diğer taraftan periyodik olarak hizmet içi eğitimlere katılıyor

BŞB Alanya ve Gazipaşa’da 300 kişilik ekiple sinekle mücadele ediyor mask
BŞB Alanya ve Gazipaşa’da 300 kişilik ekiple sinekle mücadele ediyor
BŞB Alanya ve Gazipaşa’da 300 kişilik ekiple sinekle mücadele ediyor
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Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından halk sağlığını ve çevre sağlığını korumak adına gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında görev alan uygulayıcı personele yönelik düzenli olarak vektörle mücadele eğitimleri veriliyor. Alanya ve Gazipaşa’da görev yapan personel için Alanya Kültür Merkezi’nde eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin tarafından Alanya ve Gazipaşa’da görev yapan 300 personele vektörlerin larva ve erginleri ile mücadele yöntemleri, güncel teknolojik yenilikler ve oluşan uygulama yöntemleri ile biyosidal ürünler hakkında bilgi aktarıldı. Seminerde açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için Alanya ve Gazipaşa’da 300 kişilik ekiple, karada ve suda gece-gündüz çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Ekiplerimizin uygulamalarını daha verimli ve bilinçli yapabilmeleri için bilimsel ve akademik eğitimlerimize düzenli olarak devam ediyoruz. Eğitimde ekiplere kullandıkları ilaçları, nerelere uygulama yapmaları gerektiğini, mücadele yöntemleri ve güncellenen uygulamaları anlatıyoruz. Vatandaşlarımızım içi rahat olsun. Huzurlu ve sağlıklı bir yaz için aralıksız çalışmalarımız sürüyor.” Son yıllarda Türkiye’de iklim değişikliğinin etkisini bariz bir şekilde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yağış rejiminde aşırı bir bozukluk olduğunu kaydetti. Çetin, “Son 90 yılın en sıcak Mart ve Nisan ayını yaşıyoruz. Bunun sonucu haşereler için üreme sebebi oluyor. Vektör kaynaklı hastalıklar ve farklı böcek türleri çıkmaya başladı. Ülkemizde de istilacı sivrisinek türlerini görüyoruz. Bu sineklerin de bölgemizde görülmemesi ve yayılmaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi. (BŞB/BÜLTEN)

BŞB Alanya ve Gazipaşa’da 300 kişilik ekiple sinekle mücadele ediyor
BŞB Alanya ve Gazipaşa’da 300 kişilik ekiple sinekle mücadele ediyor

# Bir, türkiye, ifade, kültür, gazipaşa

03 May 2024 - 11:30 - Gündem

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