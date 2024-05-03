- Ekonomi

Toyota 2024 sıfır araç fiyat listesini yayınladı

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Toyota, mayıs ayında indirim kampanyalarını duyurdu ve 2024 model sıfır araçlar için güncel fiyatları açıkladı. Özellikle RAV4 Hybrid modelindeki 2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT için sunulan 150 bin TL’ye varan indirim dikkat çekiyor.

Toyota 2024 sıfır araç fiyat listesini yayınladı mask
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Toyota’nın Mayıs Ayı İndirimleri ve 2024 Model Araç Fiyatları

Toyota, mayıs ayında yapacağı indirimleri ve güncel fiyatları açıkladı. Kampanya 31 Mayıs 2024’e kadar geçerli olacak ve özellikle RAV4 Hybrid modelinde büyük indirimler sunulacak. Diğer modellerde ise fiyatlar sabit tutuldu. İşte 2024 model sıfır Toyota araçları ve güncel fiyatları:

2024 Model Corolla fiyatları: 1.346.500 TL’den başlayarak
2024 Model Corolla Hybrid fiyatları: 1.637.000 TL’den başlayarak
2024 Model Corolla Cross fiyatları: 1.821.500 TL’den başlayarak
2024 Model C-HR fiyatları: 1.842.500 TL’den başlayarak
2024 Model Carmry fiyatları: 3.811.550 TL’den başlayarak
2024 Model RAV4 fiyatları: 2.927.500 TL’den başlayarak
2024 Model Land Cruiser Prado fiyatı: 7.884.600 TL
2024 Model Hilux fiyatları: 1.819.000 TL’den başlayarak

# Olacak, araç

03 May 2024 - 11:07 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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