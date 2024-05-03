Toyota 2024 sıfır araç fiyat listesini yayınladı

Toyota’nın Mayıs Ayı İndirimleri ve 2024 Model Araç Fiyatları
Toyota, mayıs ayında yapacağı indirimleri ve güncel fiyatları açıkladı. Kampanya 31 Mayıs 2024’e kadar geçerli olacak ve özellikle RAV4 Hybrid modelinde büyük indirimler sunulacak. Diğer modellerde ise fiyatlar sabit tutuldu. İşte 2024 model sıfır Toyota araçları ve güncel fiyatları:
2024 Model Corolla fiyatları: 1.346.500 TL’den başlayarak
2024 Model Corolla Hybrid fiyatları: 1.637.000 TL’den başlayarak
2024 Model Corolla Cross fiyatları: 1.821.500 TL’den başlayarak
2024 Model C-HR fiyatları: 1.842.500 TL’den başlayarak
2024 Model Carmry fiyatları: 3.811.550 TL’den başlayarak
2024 Model RAV4 fiyatları: 2.927.500 TL’den başlayarak
2024 Model Land Cruiser Prado fiyatı: 7.884.600 TL
2024 Model Hilux fiyatları: 1.819.000 TL’den başlayarak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.