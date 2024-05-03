Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı

ADANA’da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheliyi, bindikleri motosiklete çarparak yakaladı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Takip sırasında polis, şüphelilerin motosiklete çarptı. Yere düşen şüpheliler, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, kask takmadıkları için kaçtıklarını öne sürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Bu arada polis ekiplerinin takip anları bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.