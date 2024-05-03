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Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı

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ADANA’da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheliyi, bindikleri motosiklete çarparak yakaladı.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana gel...

Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı mask
Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı
Polis, şüphelileri bindikleri motosiklete çarparak yakaladı
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ADANA’da polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheliyi, bindikleri motosiklete çarparak yakaladı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Takip sırasında polis, şüphelilerin motosiklete çarptı. Yere düşen şüpheliler, gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, kask takmadıkları için kaçtıklarını öne sürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu arada polis ekiplerinin takip anları bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

03 May 2024 - 10:36 DHA Adana- Gündem

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