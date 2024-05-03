Kızının doğum gününde yaptıkları ağızları açık bıraktı

Brezilya'nın Rio de Janerio kentinin Belford Roxo bölgesindeki bir doğum günü partisinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntülerde doğum günü kızı Lua babasının kucağında dururken anne Brenna'nın dans ettiği anlar yer aldı.
Genç kadının müziğin ritmine kendisini kaptırdığı anlarda twerk yapması tepkilere yol açtı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin sonrasında Brenna'yı eleştirdi. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra açıklama yapan Brenna, "Buraya her şeyi açıklığa kavuşturmak için geldim çünkü insanlar kızımın partisinde yaşananlardan dolayı öfkeliler.Bunda yanlış bir şey görmüyorum. Çünkü çok mutluydum" dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.