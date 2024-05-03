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Dilan Polat'tan kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı

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Geçtiğimiz günlerde duruşması bulunan ve tutukluluğunun devamına karar verilen Dilan Polat’ın cezaevinde intihara kalkıştığı, vücudunda kesikler olduğu ortaya çıktı.

Dilan Polat'tan kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı mask
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın cezaevinde sinir krizi geçirdiğii, intihara teşebbüs ettiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili avukatından açıklama geldi.

YAŞANANLARI KALDIRAMADI

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis çetesine üye olma suçlamalarından tutuklanan ve cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde duruşması bulunan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekilerin tutukluluklarının devamına karar verildi. Duruşmaya kızı da katılan Polat’ın, kızı ile temas etmesine izin verilmedi.

Duruşma sürerken gözyaşlarına hakim olamayan Polat, konuyla ilgili özür diledi ve eşini görünce böyle olduğunu söyledi. Duruşmaya Dilan Polat’ın dışında Engin Polat, Sezgin Polat cezaevinden getirilerek katıldı, diğer sanıklar ise SEGBİS’ten duruşmaya katılım sağladı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirilmesine karar verilerek duruşma ertelendi. Duruşmada da sinir krizi geçiren Dilan Polat’ın karar üzerine psikolojisinin zarar gördüğü konuşulmaya başlandı.


CEZAEVİNDE KENDİNE ZARAR VERDİ

Geçtiğimiz günlerden bugüne Polat’ın kararı kaldıramayıp kendisine zarar vermeye çalıştığı öğrenilirken sıcak bir gelişme yaşandı. Koğuşunda “Ölmek istiyorum” diyerek sinir krizi geçiren Polat’ın intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Hastaneye kaldırılan Dilan Polat’ın kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu ortaya çıktı. Tedavisi yapılan Polat’ın tekrardan cezaevine gönderildiği öğrenilirken Avukatı Hüseyin Kaya’dan açıklama geldi. Kaya, “Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı ve daha fazla detay vermedi.

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03 May 2024 - 10:23 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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