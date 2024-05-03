TÜİK enflasyonu açıkladı! Artış sürüyor... Korkunç seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim yıllık bazda yüzde 69,80'e yükseldi.

AYLIK ENFLASYON 3,18

TÜİK'e göre aylık enflasyon ise yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Bu rakam, mart ayındaki yüzde 3,16'lık enflasyona göre artışı gösteriyor.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise nisanda enflasyonun aylık yüzde 5,02, yıllık yüzde 124,35 olduğunu hesapladı. ENAG'ın yıllık enflasyon hesaplaması, TÜİK'ten 54,55 puan daha yüksek.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE GÖRÜLDÜ

TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren ana grup yüzde 103,86 ile eğitim oldu. Eğitimde fiyatlar bir yılda ikiye katlandı. Eğitimi gıda (yüzde 79,94), giyim ve ayakkabı (yüzde 77,75), ulaştırma (yüzde 73,81) ve mobilya, ev eşyası ve dayanıklı ev aletleri (yüzde 72,39) takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla ise nisan ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren grup yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Sağlıkta ise fiyatlar yüzde 1,03 arttı.

GIDA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Gıda fiyatlarında da artış devam ediyor. TÜİK verilerine göre gıda fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 79,94 artış gerçekleşti.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünde fiyatlarda düşüş, 7'sinde ise değişim olmadı. 123 temel başlıkta ise fiyat artışı kaydedildi.

EKONOMİSTLER NE DEMİŞTİ?

Ekonomistler, enflasyonun önümüzdeki aylarda da yüksek seyretmesini bekliyor.

Reuters anketine katılan ekonomistler, aylık enflasyonun ortalama yüzde 3,4, yıllık enflasyonun ise yüzde 70,3 olacağını tahmin etmişti. AA Finans anketinde ise aylık enflasyon tahmini yüzde 3,22, yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 69,87 olarak yer almıştı.

MART AYINDA NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre mart ayı enflasyonu yıllık olarak yüzde 68,50 olarak kayda geçmişti. Enflasyon aylık olarak ise yüzde 3,16 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu'na göre (ENAG) ise yıllık enflasyon mart ayında yüzde 124,63 oldu. ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda ise yüzde 5,68 arttı.