Antalya'da huzurevinde bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralılar var...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'ta yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dehşet yaşandı.

Huzurevinde kalan İzzettin Söğüt (65), aralarında husumet olduğu öne sürülen Saldırıda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ile Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı. Söğüt saldırının ardından yangın merdivenlerinden kaçtı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Huzurevi görevlilerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İzzet Söğüt'ü yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında polis ve bekçilersin yaptığı aramada şüpheli, Atatürk Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Goncegül ve Serdar'ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA