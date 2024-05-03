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Antalya'da huzurevinde bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralılar var...

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Antalya'da İzzettin Söğüt (65) kaldığı huzurevinde dehşet saçtı. Aralarında husumet olduğu öne sürülen kişilere bıçakla saldıran Söğüt, Selçuk Goncegül (73) ile Ali Serdar Batır'ı (66) öldürdü, Ahmet Özdemirel'i (74) ise yaraladı. Saldırının ardından kaçan Söğüt yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da huzurevinde bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralılar var...
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'ta yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dehşet yaşandı.

Huzurevinde kalan İzzettin Söğüt (65), aralarında husumet olduğu öne sürülen Saldırıda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ile Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı. Söğüt saldırının ardından yangın merdivenlerinden kaçtı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Huzurevi görevlilerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İzzet Söğüt'ü yakalamak için başlatılan çalışma kapsamında polis ve bekçilersin yaptığı aramada şüpheli, Atatürk Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Goncegül ve Serdar'ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Antalya'da huzurevinde bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralılar var...

Kaynak: DHA

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03 May 2024 - 10:22 - Asayiş

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