Çocuklar için antik kentleri modelliyor

ANTALYA’da yaşayan dijital tasarımcı Hüseyin Gazi Gül (23), çocuklara ve gençlere antik kentleri tanıtabilmek, sevdirebilmek için tarihi kentleri dijital ortamda modelliyor. 3 boyutlu modellemelerle tarihi noktaları çocuklar için dikkat çekici hale getiren Gül, Türkiye’nin antik kentlerinin tamamının yer aldığı çizgi film yapmak istiyor.

Antalya’da yaşayan ve bir süredir dijital tasarım ile 3D modelleme alanlarında çalışmalar yapan Hüseyin Gazi Gül, yakın zamanda çocukların ve gençlerin antik kentler ile tarihi eserleri tanımadığını fark etti. Bunun üzerine ülkenin tarihi değerlerini çocuklara ve gençlere tanıtabilmek için harekete geçen Gül, tarihi kentleri dijital ortamda modellemeye başladı.

Gül, ilk olarak turizm kenti Antalya’nın simgelerinden Yivli Minare, Saat Kulesi ve Side Antik Kenti’ndeki Roma döneminde inşa edilen Apollon Tapınağı’nı 3 boyutlu dijital ortama aktardı. Çalışmalarına devam eden Gül, çocukların ilgisini çekecek bir karakter oluşturarak Türkiye’nin 81 ilinde bulunan antik kentleri ve tarihi noktaları modelleyip çizgi film haline getirmek istiyor.

Kültürel mirasın gelecek nesillere taşınabilmesinin önemli olduğunu söyleyen Hüseyin Gazi Gül, “Proje, çocukların ve gençlerin ülkemizdeki antik kentleri tanımadığını fark etmemle ortaya çıktı. Bunu nasıl tanıtabileceğimi düşündüm. Çocukların daha çok zaman geçirdikleri şeyler çizgi filmler, animasyonlar ve oyunlar olduğunu gördüm. Ben de çocuklara antik kentleri tanıtabilmek için tarihi yerleri çizgi film haline getirmeyi düşündüm. Çocukların yaşadıkları ülkedeki tarihi noktaları öğrenmeleri için çabalıyorum" dedi.

‘ÇOCUKLARIN HEM EĞLENİP, HEM ÖĞRENECEĞİ BİR PROJE OLACAK’

Çocukların tarihlerini tanımasını istediğini belirten Gül, “Şu ana kadar Antalya’daki tarihi yerlerden Saat Kulesi, Side Antik Kenti’ndeki Apollon Tapınağı ve Yivli Minare’yi tamamladım. Bu proje için çocukların ilgisini ve dikkatini çekecek bir karakter modellemek istiyorum. Bu karakterin 81 ildeki antik kentleri gezerek, çocuklara buraları anlatmasını istiyorum. Çocukların hem eğlenip, hem öğreneceği bir proje olacak. Modelleme aslında çok uzun sürmüyor ancak bunu hikaye haline getirmek için senaryo aşaması uzun sürüyor. Doğru kaynaklara erişmeye çalışıyorum" diye konuştu.