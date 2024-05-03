- Ekonomi

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya bir zam daha

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Kent, Tekel 2000, Viceroy, Rothmans, Pall Mall, Samsun ve Maltepe gibi markaların fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti. Sigara bayileri, zaten düşük kar marjlarıyla mücadele ederken, bu zamlarla birlikte daha da zor duruma düştü.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya bir zam daha mask
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara bayilerinin yaşadığı zorlukları ve zam kararının etkilerini açıkladı. Dündar’a göre, BAT grubunun yeni satış politikaları ve pos cihazlarına ödenen yüksek komisyonlar, bayilerin karlarını azalttı ve ekonomik açıdan büyük baskılar oluşturdu.

Yapılan zam sonrası yeni fiyatlar da belirlendi. Kent D Line ve Grey 65 TL, Kent D Range serisi 61 TL, Kent Dark Blue ve Switch 60 TL, Kent Slims 67 TL, Rothmans 57 TL, Tekel 2000 56 TL, Tekel 2001 60 TL, Viceroy 60 TL, Pall Mall ve Maltepe & Samsun 61 TL olarak satılacak.

Bu fiyat artışları sadece bayileri değil, tüketicileri de etkiliyor. Uzmanlar, yüksek fiyatların sigara tüketimini azaltıcı bir etken olduğunu belirtiyorlar, özellikle gençler ve düşük gelirli bireyler için sigara fiyatları önemli bir engel teşkil ediyor.

TBYD’nin aldığı bu kararın sektörde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor. Diğer sigara firmalarının da benzer politikalar izlemesi ihtimali söz konusu, bu da sektörde daha geniş çaplı değişikliklere yol açabilir. Sonuç olarak, BAT grubu sigaralarına yapılan zamlar, bayiler ve tüketiciler için yeni sıkıntılar doğuruyor ve sigara tüketimini ne kadar etkileyeceği ise zamanla netlik kazanacak.

# Yüksek, Bir, fiyat

03 May 2024 - 09:39 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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