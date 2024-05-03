Akaryakıtta tabelalar değişiyor! Bu gece pompaya yansıyacak

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni güncellemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 28 kuruş, motorine ise 26 kuruş zam yapılacak.

LPG fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanacağı dün açıklanmıştı. Bu değişikliklerin, global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimlerle bağlantılı olduğu gözlemleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litresi ortalama olarak 43,65 lira, motorinin litresi ise 41,07 lira olarak belirlendi. Otogazın litre fiyatı ise 22,47 lira olarak güncellendi. Fiyatlar, akaryakıt türlerine ve illere göre değişiklik gösterebilmekte.

FİYAT HESAPLAMA MEKANİZMASI

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında, Gümrüksüz rafineri fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenmekte, ardından KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanmaktadır. Bu da, uluslararası piyasalardaki fiyat değişikliklerinin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların, yerel akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu göstermektedir.

Bu fiyat güncellemeleri, özellikle Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki son değişikliklerin ardından gerçekleştirildi. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı, akaryakıt fiyatlarında artışa neden olurken, otogazda yaşanan indirim ise tüketiciler için bir nebze olsun rahatlama sağlamış durumda.