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Acun Ilıcalı'nın acı günü

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Acun Ilıcalı'nın amcası olan Gürbüz Ilıcalı'nın hayatını kaybettiği üzücü bir haber geldi.

Acun Ilıcalı'nın acı günü mask
Acun Ilıcalı'nın acı günü
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Acun Ilıcalı'nın İzmit'te yaşayan amcası, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın kardeşi olan Gürbüz Ilıcalı, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Gürbüz Ilıcalı, İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucuları üyesi olarak görev yapmış yüksek ziraat mühendisiydi.

Cenazesi, yarın (3 Mayıs 2024 Cuma) Cuma Namazını takiben İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılarak, Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının da yattığı Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.

Acun Ilıcalı'nın acı günü

Kaynak: Kamu Son Haber

# Yüksek, aile, ACUN

03 May 2024 - 03:57 - Magazin

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