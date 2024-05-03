Acun Ilıcalı'nın acı günü

Acun Ilıcalı'nın İzmit'te yaşayan amcası, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın kardeşi olan Gürbüz Ilıcalı, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Gürbüz Ilıcalı, İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucuları üyesi olarak görev yapmış yüksek ziraat mühendisiydi.
Cenazesi, yarın (3 Mayıs 2024 Cuma) Cuma Namazını takiben İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılarak, Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının da yattığı Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.