Evdeki tüp kaos yarattı: 2 bina alev topuna döndü

Saat 22.45 civarında 3605 Sokak'taki bir evde başlayan yangın, yangın tüpünün aniden patlamasıyla kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirmesiyle, itfaiye ve polis ekipleri derhal müdahale için yönlendirildi.

Polis ekipleri, yangın bölgesinde güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri de vatandaşların yardımlarıyla yangını kontrol altına almak için çaba sarf etti. Alevlerin bitişikteki binaya da sıçramasına rağmen itfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki bina da yangında tamamen zarar görerek kullanılamaz hale geldi ancak evlerin boş olması olası bir can kaybını engelledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi.

Kaynak: Kamu Son Haber