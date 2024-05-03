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Osmaniye'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

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OSMANİYE'de, akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, günlük ya...

Osmaniye'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı mask
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OSMANİYE'de, akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

Kentte akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Devlet Bahçeli Alt Geçidi, oluşan su birikintisi sonrası çift yönlü ulaşıma kapandı. Alt geçitte su içinde kalan bir hafif ticari araç ise iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaklaşık üç saat etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle Musa Şahin Bulvarı üzerindeki cadde ve sokaklar suyla doldu. Araç sürücüleri, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmur suları rögarlardan taşarken, bazı ev ve iş yerleri de su bastı. AFAD ve itfaiye ekipleri, su tahliyeleri için yoğun çaba harcadı. Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu da su bastı. Etkili olan gök gürültülü sağanak ile birlikte art arda çakan şimşekler, uzun bir süre geceyi aydınlattı. Yağış, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini yitirdi.

03 May 2024 - 03:01 DHA Osmaniye- Gündem

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