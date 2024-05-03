Corendon Alanyaspor pes etmedi: 1-1

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ateş hattının sıcaklığını hisseden ve şiddetle puana ihtiyacı olan ev sahibi Ankaragücü, henüz 10. dakikada Chatzigiovannis'in golüyle 1-0 öne geçti. 34'de Ali Sowe'nin pasında Bassogog'un vuruşunu Furkan Bayır kafa ile çizgi önünde çıkararak mutlak golü önledi. İkinci yarıda çok sayıda net fırsattan yararlanamayan Corendon Alanyaspor'un gol aradığı dakikalarda, savunma oyuncusu Furkan Bayır kontraatağı önlemek için rakibine faul yapınca sarı kartla cezalandırdı. İlk yarının 11. dakikasında da bir sarı kart gören Furkan Bayır, 87. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda pes etmeyen Corendon Alanyaspor, aradığı beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. 90+4. dakikada Oğuz'un içeriye çevirdiği topa Hwang dokundu ancak rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Emre Kargın bekletmeden penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan son haftaların formda ismi Oğuz Aydın, atışı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi ve takımına 1 puan kazandırdı. Bu beraberlikle Alanyaspor 49 puana, Ankaragücü ise 39 puana yükseldi.

Eryaman Stadyumu'nda Emre Kargın'ın yöneteceği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğruş Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve forvette de Hassan ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Ankaragücü ise, Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Moreira, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Bassogog, Sowe ve Flips ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

1' Başkent Ankara'da maç başladı.

2' Eryaman Stadyumu stadında, Ankaragücü takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

5' Efecan Karaca, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Ankara şehrinde skor değişmedi.

9' Alanyaspor hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Oguz Aydin. Top savunmadan dönüyor.

9' Eryaman Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Efecan Karaca. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

10' Ankaragüxü, Chatzigiovanis in golüyle 1-0 öne geçti.

11' Maçın hakemi, sarı kartını Furhan Bayır için kullandı.

14' Alanyaspor savunması Nihad Mujakic tarafından çekilen şutu engelliyor. Eryaman Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

21' Ankaragücü takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Christian Bassogog.

22' Emre Kargin Alanyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

24' Top auta çıkıyor. Ankaragücü oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

29' Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Ankaragücü.

30' Hakem Emre Kargin Ankaragücü hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

32' Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

33' Emre Kargin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

34' Aut atışını kullanacak takım Alanyaspor.

35' Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

36'Ankaragücü takımında sakatlık geçiren oyuncu Christian Bassogog.

41' Emre Kargin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

44' Ofsayt! Eryaman Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Alanyaspor takımı oldu.

45' Alanyaspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Oguz Aydin.

İlk yarının sonuna 2 dk uzatma eklendi.

İlk yarı ev sahibi Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü sona erdi

48' İkinci yarı başladı

49' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Alexis Flips (Ankaragücü).

50' Ankaragücü kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

56' Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

57' Ankaragücü takımında Bahadır Han Güngördü sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

60' Oyuncu değişikliği. Ali Sowe sahadan çıkan oyuncu, Riad Bajic maça dahil olan oyuncu.

60' Ankaragücü takımında sakatlanan oyuncu Alexis Flips, yerine giren oyuncu Ali Kaan Güneren.

61' Serbest vuruş! Emre Kargin Ankaragücü yarı alanında hücumda olan Alanyaspor lehine faul çalıyor.

61' Ankaragücü takımında sarı kart gören oyuncu Uros Radakovic.

62' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Koka, oyuna giren oyuncu Ui-jo Hwang.

62' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Yusuf Özdemir çıkan oyuncu, Loide Antonio Augusto giren oyuncu.

62' Frikik! Eryaman Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Alanyaspor.

67' Oyuncu değişikliği! Emre Belözoglu oyuncu değişikliğine gidiyor. Eryaman Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Garry Rodrigues, çıkan oyuncu Anastasios Chatzigiovannis.

68' Sarı kart! ev sahibi takım oyuncusu Stelios Kitsiou sarı kart görüyor.

69' Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

72' Oyuncu değişikliği! Eryaman Stadyumu stadında oynanan maçta Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Nicolas Janvier, sahayı terk eden oyuncu Efecan Karaca.

78' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Christian Bassogog (Ankaragücü).

79' Ankaragücü oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Tolga Ciğerci, çıkan oyuncu Efkan Bekiroğlu.

79' Eryaman Stadyumu stadında, Christian Bassogog sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Renaldo Showayne Cephas.

85' Maçın hakemi Emre Kargin, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

86' Kırmızı Kart! Furkan Bayır maçta ikinci sarı kartını gördü ve şimdi Alanyaspor sahada 1 kişi eksik mücadele edecek.

90' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Alanyaspor takımında şutu çeken oyuncu Leroy Fer.

Maçın normal süresine 7 dakika uzatma eklendi.

90+4' Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın attığı penaltı golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.

90+5' Sarı kart gören oyuncu Oguz Aydin

90+8' Serbest vuruş! Alanyaspor Ankaragücü kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

90+9' Maç bitti

Kaynak: Spor Servisi