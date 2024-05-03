Başkent seferi

TRENDYOL Süper Lig'de 35. hafta, bugün oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Ankaragücü ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçları ile başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşılaşacak olan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kritik maçtan 3 puanla ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor. Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda çarpıcı bir performans ortaya koyan turuncu yeşilli ekip, deplasmanda devam eden 5 maçlık yenilmezlik serisini de geliştirmeyi hedefliyor. Önemli müsabakanın hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Corendon Alanyaspor, daha sonra Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girdi. Karşılaşma öncesi Alanyaspor'da eksik, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Ankaragücü'nde ise sakatlıkları devam eden Alper Uludağ ve Morutan karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Kaynak: Spor Servisi