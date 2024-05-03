Ankaragücü - Alanyaspor! CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta, bugün 20.00'da başlayan Corendon Alanyaspor - Ankaragücü ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçları ile başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşılaşacak olan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kritik maçtan 3 puanla ayrılarak yükselişini sürdürmek istiyor. Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda çarpıcı bir performans ortaya koyan turuncu yeşilli ekip, deplasmanda devam eden 5 maçlık yenilmezlik serisini de geliştirmeyi hedefliyor. Önemli müsabakanın hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Corendon Alanyaspor, daha sonra Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girdi. Karşılaşma öncesi Alanyaspor'da eksik, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Ankaragücü'nde ise sakatlıkları devam eden Alper Uludağ ve Morutan karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Eryaman Stadyumu'nda Emre Kargın'ın yöneteceği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğruş Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Efecan Karaca, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve forvette de Hassan ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Ankaragücü ise, Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Moreira, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Bassogog, Sowe ve Flips ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM

1' Başkent Ankara'da maç başladı.

2' Eryaman Stadyumu stadında, Ankaragücü takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

5' Efecan Karaca, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Ankara şehrinde skor değişmedi.

9' Alanyaspor hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Oguz Aydin. Top savunmadan dönüyor.

9' Eryaman Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Efecan Karaca. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

10' Ankaragüxü, Chatzigiovanis in golüyle 1-0 öne geçti.

11' Maçın hakemi, sarı kartını Furhan Bayır için kullandı.

14' Alanyaspor savunması Nihad Mujakic tarafından çekilen şutu engelliyor. Eryaman Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

21' Ankaragücü takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Christian Bassogog.

22' Emre Kargin Alanyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

24' Top auta çıkıyor. Ankaragücü oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

29' Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Ankaragücü.

30' Hakem Emre Kargin Ankaragücü hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

32' Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

33' Emre Kargin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

34' Aut atışını kullanacak takım Alanyaspor.

35' Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

36'Ankaragücü takımında sakatlık geçiren oyuncu Christian Bassogog.

41' Emre Kargin taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

44' Ofsayt! Eryaman Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Alanyaspor takımı oldu.

45' Alanyaspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Oguz Aydin.

İlk yarının sonuna 2 dk uzatma eklendi.

İlk yarı ev sahibi Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü sona erdi

48' İkinci yarı başladı

49' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Alexis Flips (Ankaragücü).

50' Ankaragücü kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

56' Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

57' Ankaragücü takımında Bahadır Han Güngördü sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

60' Oyuncu değişikliği. Ali Sowe sahadan çıkan oyuncu, Riad Bajic maça dahil olan oyuncu.

60' Ankaragücü takımında sakatlanan oyuncu Alexis Flips, yerine giren oyuncu Ali Kaan Güneren.

61' Serbest vuruş! Emre Kargin Ankaragücü yarı alanında hücumda olan Alanyaspor lehine faul çalıyor.

61' Ankaragücü takımında sarı kart gören oyuncu Uros Radakovic.

62' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Koka, oyuna giren oyuncu Ui-jo Hwang.

62' Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Yusuf Özdemir çıkan oyuncu, Loide Antonio Augusto giren oyuncu.

62' Frikik! Eryaman Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Alanyaspor.

67' Oyuncu değişikliği! Emre Belözoglu oyuncu değişikliğine gidiyor. Eryaman Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Garry Rodrigues, çıkan oyuncu Anastasios Chatzigiovannis.

68' Sarı kart! ev sahibi takım oyuncusu Stelios Kitsiou sarı kart görüyor.

69' Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

72' Oyuncu değişikliği! Eryaman Stadyumu stadında oynanan maçta Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Nicolas Janvier, sahayı terk eden oyuncu Efecan Karaca.

78' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Christian Bassogog (Ankaragücü).

Kaynak: Spor Servisi