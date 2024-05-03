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Yücel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

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ÖNCEKİ dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Yücel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret mask
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, "Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkez’de makamında ziyaret ettim. Alanya’ya selamlarını ileten Türkmen Beyimize yakın alakaları ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Alanya, Sosyal, merkez, Devlet

03 May 2024 - 02:39 - Siyaset

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