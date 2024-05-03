Yücel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, "Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkez’de makamında ziyaret ettim. Alanya’ya selamlarını ileten Türkmen Beyimize yakın alakaları ve misafirperverliği için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ