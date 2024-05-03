ATB nisan hal endeksini açıkladı

Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 14,27 artarken, fiyat endeksi yüzde 55,85 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 20,44, fiyat endeksi ise 78,24 arttı. Antalya Ticaret Borsası, nisan ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2024 nisan ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

YILLIKTA MİKTAR DA FİYAT DA ARTTI

Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 36,56 ve sebzede yüzde 14,52 ve meyvede ise yüzde 17,06 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 4,32, sebzede yüzde 14,27 ve meyvede ise yüzde 20,44 arttı. Nisan ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için 9 yıllık ortalama üstü ve meyvede ise ortalama değerlerde olurken, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates, sebze ve meyvede ortalama üstünde gerçekleşti.

Nisan ayında domates fiyat endeksi yüzde 87,95 artarken, miktardaki yüzde 4,32'lik artış, bu yükselişi engelleyemedi. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 55,85 arttı. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 14,27 artmasına rağmen fiyat endeksinde de artış devam etti. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 78,24 arttı. Meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 20,44'lük artışa rağmen fiyatlar ortalamanın üstünde arttı. Nisan ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda ortalama üstünde artış ve fiyatta ise rekor azalış olarak gerçekleşti.

AYLIKTA MİKTAR ARTTI FİYAT AZALDI

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, nisan ayında yüzde 36,56 artarken, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 15,29 azaldı.Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, nisan ayında yüzde 14,52 artmasına karşın, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 29,37 azaldı. Son 6 yılın nisan ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde ortalama altı artış, fiyat endeksinde ise rekor düzeyde düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, nisan ayında yüzde 17,06 artarken, işlem fiyat endeksi de yüzde 17,86 arttı. Son 6 yılın nisan ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama üstü artış ve fiyat endeksinde ise ortalama altında artış olarak gerçekleşti. (DHA)

Kaynak: DHA