Türk doktor dünyaca ünlü oyuncuyu ameliyat etti; herkes izledi

Plastik Cerrah Prof. Dr. Süleyman Taş, kendi hastanesinde her yıl diğer plastik cerrahları eğitmek için plastik cerrahi kursları düzenliyor. Bu yıl 27-28 Nisan'da düzenlenen kursa 36 farklı ülkeden 100’ün üzerinde plastik cerrah katıldı. Süleyman Taş, kursun ilk gününde, 100’ün üzerinde plastik cerrahın gözü önünde Emmy adayı Latin Amerikalı ünlü oyuncu Kimberly Reyes’e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı.

KAPALI TEKNİKLE BURUN AMELİYATI



Prof. Dr. Taş, kursun ikinci gününde Mısırlı Plastik Cerrah Dr. Mohamed Mahgoub’u ameliyat etti. Burun büyüklüğü, kemer, burun ucu düşüklüğü, nefes alma problemleri ve kalın derisi olan son derece zor bir buruna sahip olan meslektaşını, herkesin önünde ameliyat eden Prof. Dr. Taş, dışarıdan hiçbir kesi yapmadan tamamen burun içinden girerek kapalı teknik ameliyat etti. Kursa katılan plastik cerrahlar, Mısırlı meslektaşlarının burnunun aldığı şekli hayranlıklarını gizleyemedi ve Prof. Dr. Taş’ı tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi