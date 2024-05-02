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Türk doktor dünyaca ünlü oyuncuyu ameliyat etti; herkes izledi

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Plastik Cerrah Süleyman Taş, kendi hastanesinde her yıl diğer plastik cerrahları eğitmek için plastik cerrahi kursları düzenliyor.Bu yıl düzenlenen kursa ise 100’ün üzerinde plastik cerrah katıldı.Türk doktor herkesin gözü önünde Emmy adayı Latin Amerikalı ünlü oyuncu Kimberly Reyes’e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı

Türk doktor dünyaca ünlü oyuncuyu ameliyat etti; herkes izledi mask
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Plastik Cerrah Prof. Dr. Süleyman Taş, kendi hastanesinde her yıl diğer plastik cerrahları eğitmek için plastik cerrahi kursları düzenliyor. Bu yıl 27-28 Nisan'da düzenlenen kursa  36 farklı ülkeden 100’ün üzerinde plastik cerrah katıldı. Süleyman Taş, kursun ilk gününde, 100’ün üzerinde plastik cerrahın gözü önünde Emmy adayı Latin Amerikalı ünlü  oyuncu Kimberly Reyes’e izsiz yüz germe ameliyatı yaptı.

KAPALI TEKNİKLE BURUN AMELİYATI


Prof. Dr. Taş, kursun ikinci gününde Mısırlı Plastik Cerrah Dr. Mohamed Mahgoub’u ameliyat  etti. Burun büyüklüğü, kemer, burun ucu düşüklüğü, nefes alma problemleri ve kalın derisi olan son derece zor bir buruna sahip olan meslektaşını, herkesin önünde ameliyat eden Prof. Dr. Taş, dışarıdan hiçbir kesi yapmadan tamamen burun içinden girerek kapalı teknik ameliyat etti. Kursa katılan plastik cerrahlar, Mısırlı meslektaşlarının burnunun aldığı şekli hayranlıklarını gizleyemedi ve Prof. Dr. Taş’ı tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, etti, Son, oyuncu

02 May 2024 - 23:34 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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