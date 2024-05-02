02 May 2024 - 23:27- Gündem G:

Altında rüzgar tersine döndü! İşte güncel fiyatlar

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Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altında rüzgar tersine döndü! İşte güncel fiyatlar mask
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Altın yatırımcıları Fed'in faiz kararı sonrası 'altın ne kadar oldu, ons altın, gram altın, çeyrek altın ne kadar?' sorularının yanıtı arıyor. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuldu. Bu gelişme sonrası ons altın 2300 doların üstüne sıçrama gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta iç piyasada altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşanmıştı.

Dün akşam saatlerindeki sıçrama sonrası altının ons fiyatında şu sıralarda yüzde 0,05 düşüş kaydedildi. Ons altın 2 bin 318,37 dolardan işlem görürken gram altında da ons altın etkisi gözlendi. Gram altın fiyatı güne 2 bin 407 liradan başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 2.407,92 lira

Çeyrek altın 3.936,96 lira

Yarım altın 7.873,91 lira

Cumhuriyet altını 15.700 lira

Gremse altın 40.144,00 liradan satılıyor.

Kaynak: MYNET

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02 May 2024 - 23:27 - Gündem

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