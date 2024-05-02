Son dakika! Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracat ve ithalatın tamamen durdurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA