- Gündem

Son dakika! Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Ticaret Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasıyla İsrail ile ihracat ve ithalatı durduklarını açıkladı

Son dakika! Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracat ve ithalatın tamamen durdurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

# Bir, ilgili, türkiye

02 May 2024 - 23:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Erdoğan, Pevrul Kavlak için taziye ziyaretinde bulundu mask
Erdoğan, Pevrul Kavlak için taziye ziyaretinde bulundu
Kavgada atılan taşla yaralanan Kıdemli Başçavuş Yaşar, 10 ay sonra şehit oldu mask
Kavgada atılan taşla yaralanan Kıdemli Başçavuş Yaşar, 10 ay sonra şehit oldu
ALTSO Başkanı Erdem'den 'Başkan Özçelik' mesajı mask
ALTSO Başkanı Erdem'den 'Başkan Özçelik' mesajı
MHP Alanya'dan Milliyetçiler Günü mesajı mask
MHP Alanya'dan Milliyetçiler Günü mesajı
Bakan Yardımcısı Polat: Yanan orman alanında ağaçlandırma dışında hiçbir işlem yapılamaz mask
Bakan Yardımcısı Polat: Yanan orman alanında ağaçlandırma dışında hiçbir işlem yapılamaz
Doğa yürüyüşünde ayak bileğini kıran Avustralyalı turisti JAK kurtardı mask
Doğa yürüyüşünde ayak bileğini kıran Avustralyalı turisti JAK kurtardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber