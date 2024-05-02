02 May 2024 - 23:15- Gündem

Feci kaza! Panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da, İbrahim B. idaresindeki panelvan ile Metehan K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberindeki üç kişi yaralandı.