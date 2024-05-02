Feci kaza! Panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim B. idaresindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan, Karaağaç Mahallesi'nde Metehan K. yönetimindeki 31 ARB 188 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberindeki Veysel K, Eray.K. ve Emine K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.