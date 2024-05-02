02 May 2024 - 23:15- Gündem G:

Feci kaza! Panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Hatay'da, İbrahim B. idaresindeki panelvan ile Metehan K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberindeki üç kişi yaralandı.

Feci kaza! Panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
Feci kaza! Panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim B. idaresindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan, Karaağaç Mahallesi'nde Metehan K. yönetimindeki 31 ARB 188 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberindeki Veysel K, Eray.K. ve Emine K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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02 May 2024 - 23:15 AA Hatay- Gündem

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