Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber

Son olarak 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar evlenmişti. Çiftin Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor.

SEVENLERİ ENDİŞELENDİ





Engin Altan Düzyatan ve eşinin sabah dokuz sıralarında özel bir hastaneye gittiği öğrenildi. Hastaneye giden çiftin haberini duyan sevenleri endişelendi. tv100'ün haberine göre; ünlü çiftin oğulları Emir Aras’ın bademcik ameliyatı olduğu için hastaneye gittikleri öğrenildi. 2 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: TV100