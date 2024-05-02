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Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber

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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Neslişah Alkoçlar ile evli olan Düzyatan'ın oğulları Emir Aras'ın ameliyat olduğu öğrenildi.

Engin Altan Düzyatan'dan üzücü haber mask
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Son olarak 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar evlenmişti. Çiftin Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor.

SEVENLERİ ENDİŞELENDİ

Engin Altan Düzyatan ve eşinin sabah dokuz sıralarında özel bir hastaneye gittiği öğrenildi. Hastaneye giden çiftin haberini duyan sevenleri endişelendi.  tv100'ün haberine göre; ünlü çiftin oğulları Emir Aras’ın bademcik ameliyatı olduğu için hastaneye gittikleri öğrenildi. 2 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: TV100

# Bir, Son, oyuncu

02 May 2024 - 23:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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