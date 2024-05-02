İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Sahte ilanlarla 3 milyon TL vurgun yaptılar

Nevşehir’de yaşayan Emrah A., elektrikli bisiklet almak için internet sitesindeki ilanları araştırdı. Değeri 20 bin TL dolayında olan elektrikli bisikletin bir internet sitesinde 5 bin 250 TL’ye satış ilanını gören Emrah A., satın almak için ödemeyi gerçekleştirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Emrah A., polise başvurdu. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonucu, 34 kişinin, bazı alışveriş sitelerinin sahtesinin yaparak insanları dolandırdığı tespit edildi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
350'den fazla kişinin toplamda 3 milyon TL dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için Nevşehir merkez olmak üzere İzmir, Iğdır, Van, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ’daki adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda 27 kişi yakalanırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 34 cep telefonu, 38 sim kart, 5 SD kart ve 3 laptop ile çok sayıda dijital materyal ve 1 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrolle, 15'i ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklandı. Ekiplerin, diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.