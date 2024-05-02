İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Sahte ilanlarla 3 milyon TL vurgun yaptılar

Nevşehir’de yaşayan Emrah A., elektrikli bisiklet almak için internet sitesindeki ilanları araştırdı. Değeri 20 bin TL dolayında olan elektrikli bisikletin bir internet sitesinde 5 bin 250 TL’ye satış ilanını gören Emrah A., satın almak için ödemeyi gerçekleştirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Emrah A., polise başvurdu. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonucu, 34 kişinin, bazı alışveriş sitelerinin sahtesinin yaparak insanları dolandırdığı tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

350'den fazla kişinin toplamda 3 milyon TL dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için Nevşehir merkez olmak üzere İzmir, Iğdır, Van, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ’daki adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 27 kişi yakalanırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 34 cep telefonu, 38 sim kart, 5 SD kart ve 3 laptop ile çok sayıda dijital materyal ve 1 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrolle, 15'i ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklandı. Ekiplerin, diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA