Doğuş'ta şaşırtan itiraf: Eğer Jennifer Lopez ile evlenseydim...

Şarkıcı Doğuş, Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Programda yaptığı açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Eski menajeri Serdar Uygun'un kızı Şeyma ile 2006'da evlenen Doğuş, 3 yıl sonunda ise eşinin kıskançlıkları yüzünden boşanma kararı almıştı. Armağan Çağlayan, Doğuş'a bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2006 yılında menajerin Serdar Uygun'un kızı Şeyma ile evleniyorsunuz ama 3 yıl sonra da boşanıyorsunuz. Aşık mı oldunuz mesela şimdi dönüp baktığınızda bugünkü aklınızda o evliliği yapar mıydınız yoksa?" diye sordu.
'ŞEYMA HANIM İLE OLMADI'
Doğuş ise verdiği cevapla herkesi şaşırttı: "Şu an onu soramam kendime çünkü iki tane evladım var yani Jennifer Lopez'le de evlenip ayrılsaydım mutlu olurdum. Çünkü iki tane oğlum dünyanın her şeyi benim için ama aile arayışı aile sıcaklığı olur diye düşündüm olmadı Şeyma hanımla" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.