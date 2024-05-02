Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle dini nikah kıydı

Kendinden 41 yaş küçük sevgilisi ile olaylı ayrılığı sonucu gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile tekrardan bir araya geldiğini açıklamıştı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ikili, son olarak Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydı.
AYRILIKLARI UZUN SÜRMEDİ
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk gündemi karıştırmıştı. İlişkileri ve yaş farkıyla gündemden düşmeyen çiftin ilişkilerinin ciddileşmesi beklenirken aldıkları ayrılık kararı herkesi şoke etmişti.
NİKAH MASASINA OTURDULAR
Gülseren Ceylan ünlü şovmen ve ilişkisi ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ancak ayrılık uzun sürmedi, çift bugün Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydıklarını açıkladı.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.