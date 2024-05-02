02 May 2024 - 22:14- Magazin G:

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle dini nikah kıydı

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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ile 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan dini nikah kıydı.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle dini nikah kıydı mask
Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle dini nikah kıydı
Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle dini nikah kıydı
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Kendinden 41 yaş küçük sevgilisi ile olaylı ayrılığı sonucu gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile tekrardan bir araya geldiğini açıklamıştı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ikili, son olarak Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydı.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle dini nikah kıydı

AYRILIKLARI UZUN SÜRMEDİ

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk gündemi karıştırmıştı. İlişkileri ve yaş farkıyla gündemden düşmeyen çiftin ilişkilerinin ciddileşmesi beklenirken aldıkları ayrılık kararı herkesi şoke etmişti.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle dini nikah kıydı

NİKAH MASASINA OTURDULAR

Gülseren Ceylan ünlü şovmen ve ilişkisi ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ancak ayrılık uzun sürmedi, çift bugün Yeniköy'deki evlerinde dini nikah kıydıklarını açıkladı.

Kaynak: SONDAKİKA

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02 May 2024 - 22:14 - Magazin

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