Ekipler evde gördükleri karşısında şoke oldu

Eskişehir'de giriş katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye durumu bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi Cennet E.’nin evde olmadığını belirleyince, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı.
12 TON ÇÖP ÇIKARILDI
Çöp eve dönen dairede ekipler temizlik yaptı. Evden yaklaşık 12 ton olduğu belirtilen 4 kamyon çöp çıktı. Çöplerin çıkartılmasının ardından ev dezenfekte edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.