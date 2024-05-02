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Ekipler evde gördükleri karşısında şoke oldu

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Eskişehir'de binada oturanların koku nedeniyle şikayet ettiği Cennet E.’nin (66) evinden, belediye temizlik ekipleri tarafından 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Ekipler evde gördükleri karşısında şoke oldu mask
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Eskişehir'de giriş katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye durumu bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi Cennet E.’nin evde olmadığını belirleyince, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı.

12 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Çöp eve dönen dairede ekipler temizlik yaptı. Evden yaklaşık 12 ton olduğu belirtilen 4 kamyon çöp çıktı. Çöplerin çıkartılmasının ardından ev dezenfekte edildi. 

Kaynak: DHA

# Gelen, Polis, Belediye

02 May 2024 - 22:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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