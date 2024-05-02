- Asayiş

Toplu taşımada taciz şoku! Genç kadının paylaşımıyla yakalandı

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İstanbul Başakşehir'de metroda yolculuk yapan Z.B. (21) isimli kadın karşısında oturan bir kişinin müstehcen hareketler yaptığını farketti ve o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ekipler görüntülerin ardından harekete geçerek 55 yaşındaki M.G.'yi gözaltına aldı.

Toplu taşımada taciz şoku! Genç kadının paylaşımıyla yakalandı mask
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Geçtiğimiz haftasonu meydana gelen olayda genç kız metroda yaşadığı rahatsız edici anları kayıt altına alarak paylaştı. Z.B. (21) isimli kadın, karşısında oturan M.G.'nin(55) müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

2 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Başka bir metro içerisinde bir kadını taciz ettiği öğrenilen M.G. vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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02 May 2024 - 22:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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