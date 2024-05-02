Toplu taşımada taciz şoku! Genç kadının paylaşımıyla yakalandı

Geçtiğimiz haftasonu meydana gelen olayda genç kız metroda yaşadığı rahatsız edici anları kayıt altına alarak paylaştı. Z.B. (21) isimli kadın, karşısında oturan M.G.'nin(55) müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
2 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Başka bir metro içerisinde bir kadını taciz ettiği öğrenilen M.G. vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.